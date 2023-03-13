Портных (Полянская) Агрипина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1893
Дочь: Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Портных Михаил Евдокимович
Рождение ребёнка
26.10.1894
Сын: Портных Стефан Михайлович
Отец ребёнка: Портных Михаил Евдокимович
Рождение ребёнка
04.08.1896
Сын: Портных Василий Михайлович
Отец ребёнка: Портных Михаил Евдокимович
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
29.03.1900
Сын: Портных Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Портных Михаил Евдокимович
Рождение ребёнка
19.09.1902
Дочь: Фекла Михайловна
Отец ребёнка: Портных Михаил Евдокимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Портных Михаил Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно