Портных (Полянская) Агрипина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Портных (Полянская) Агрипина Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1893

Дочь: Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Портных Михаил Евдокимович

Рождение ребёнка
26.10.1894

Сын: Портных Стефан Михайлович

Отец ребёнка: Портных Михаил Евдокимович

Рождение ребёнка
04.08.1896

Сын: Портных Василий Михайлович

Отец ребёнка: Портных Михаил Евдокимович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
29.03.1900

Сын: Портных Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Портных Михаил Евдокимович

Рождение ребёнка
19.09.1902

Дочь: Фекла Михайловна

Отец ребёнка: Портных Михаил Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Портных Тихон Михайлович

Отец ребёнка: Портных Михаил Евдокимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Портных Михаил Евдокимович

Смерть
Неизвестно
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