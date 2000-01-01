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Зубрилов Николай Никонорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1905

Отец: Зубрилов ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Зубрилов Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Зубрилов Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Зубрилов Клавдия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубрилов Клавдия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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