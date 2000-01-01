Зубрилов Николай Никонорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1905
Отец: Зубрилов ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Зубрилов Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Зубрилов Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Зубрилов Клавдия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно