Лапшина (Прядильщикова) Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшина (Прядильщикова) Галина Александровна

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Место рождения

Заплывино, Залесовский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

16.04.1916

Дата смерти

12.02.1965

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1916

Отец: Прядильщиков Александр Иванович

Мать: Прядильщикова Анна Дмитриевна

Заплывино, Залесовский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
1938

Муж: Муравьев Андрей Семенович

Кашира, Кашира, Московская область
Бракосочетание
1938

Муж: Муравьев Андрей Семенович

Кашира, Кашира, Московская область
Рождение ребёнка
30.08.1939

Сын: Муравьев Николай Андреевис

Отец ребёнка: Муравьев Андрей Семенович

Кашира, Кашира, Московская область
Рождение ребёнка
21.09.1947

Дочь: Липатова Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Лапшин Григорий Осипович

Кашира, Кашира, Московская область
Рождение ребёнка
28.03.1950

Дочь: Макарова Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: Лапшин Григорий Осипович

Кашира, Кашира, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапшин Григорий Осипович

Смерть
12.02.1965
Кашира, Кашира, Московская область
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