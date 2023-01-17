Лапшина (Прядильщикова) Галина Александровна
Место рождения
Дата рождения16.04.1916
Дата смерти12.02.1965
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1916
Бракосочетание
1938
Бракосочетание
1938
Рождение ребёнка
30.08.1939
Сын: Муравьев Николай Андреевис
Отец ребёнка: Муравьев Андрей Семенович
Рождение ребёнка
21.09.1947
Дочь: Липатова Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Лапшин Григорий Осипович
Рождение ребёнка
28.03.1950
Дочь: Макарова Любовь Григорьевна
Отец ребёнка: Лапшин Григорий Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.02.1965