Константинова Маремьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинова Маремьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1762 г.р.

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1790 ст.

Дочь: Константинова Федосья Иосифона

Отец ребёнка: Константинов Иосиф Михайлович

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.

Дочь: Константинова Варвара Иосифовна

Отец ребёнка: Константинов Иосиф Михайлович

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Иосиф Михайлович

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Смерть
Неизвестно
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