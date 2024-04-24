Тараканова (Тараканова) Прасковья Семеновна
Место рождения
Дата рождения17.10.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1879 ст.
Прасковья рождена 17 октября 1879 г., крещена 18, запись 19ю Села Тимофеевского крестьянин Семен Гаврилов Тараканов и законная его жена Наталья Егорова оба православные ГААО Ф.29 Оп. 25 Д.28 с. 173... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно