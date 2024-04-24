Тараканова (Тараканова) Прасковья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараканова (Тараканова) Прасковья Семеновна

Место рождения

Осиново, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

17.10.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1879 ст.

Отец: Тараканов Семен Гаврилович

Мать: Тараканова (Гусева) Наталья Егоровна

Осиново, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Прасковья рождена 17 октября 1879 г., крещена 18, запись 19ю Села Тимофеевского крестьянин Семен Гаврилов Тараканов и законная его жена Наталья Егорова оба православные ГААО Ф.29 Оп. 25 Д.28 с. 173... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Осиново, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Осиново, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область

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