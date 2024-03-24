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Малышев (Малышов) Иван Викторович

Место рождения

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Малышев (малышов) ?

Мать: ?

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Фаина Ивановна

Мать ребёнка: Малышева Екатерина Иполитовна

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Малышев Николай Иванович

Мать ребёнка: Малышева Екатерина Иполитовна

Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Малышев Виктор Иванович

Мать ребёнка: Малышева Екатерина Иполитовна

Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Малышева Екатерина Иполитовна

Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Малышев Александр Иванович

Мать ребёнка: Малышева Екатерина Иполитовна

Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Малышев Иван Иванович

Мать ребёнка: Малышева Екатерина Иполитовна

Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Малышева Екатерина Иполитовна

Смерть
Неизвестно
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