Малышев (Малышов) Иван Викторович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: Малышев (малышов) ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Фаина Ивановна
Мать ребёнка: Малышева Екатерина Иполитовна
Рождение ребёнка
Около 1896
Мать ребёнка: Малышева Екатерина Иполитовна
Рождение ребёнка
Около 1899
Мать ребёнка: Малышева Екатерина Иполитовна
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Малышева Екатерина Иполитовна
Рождение ребёнка
Около 1904
Сын: Малышев Александр Иванович
Мать ребёнка: Малышева Екатерина Иполитовна
Рождение ребёнка
Около 1907
Мать ребёнка: Малышева Екатерина Иполитовна
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Малышева Екатерина Иполитовна
Смерть
Неизвестно