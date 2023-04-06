Федор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Васильевич

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1689

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисовна

Смерть
Неизвестно
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