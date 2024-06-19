Беляева (Горшкова) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Горшкова) Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865 ст.

Дата смерти

07.11.1946

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1883 ст.

Муж: Беляев Иван Петрович

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.11.1889 ст.

Сын: Беляев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Беляев Иван Петрович

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.12.1892 ст.

Сын: Беляев Василий Иванович

Отец ребёнка: Беляев Иван Петрович

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.07.1896 ст.

Дочь: (Беляева) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Беляев Иван Петрович

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Смерть
07.11.1946

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