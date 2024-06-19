Беляева (Горшкова) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865 ст.
Дата смерти07.11.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1883 ст.
Муж: Беляев Иван Петрович
Рождение ребёнка
02.11.1889 ст.
Отец ребёнка: Беляев Иван Петрович
Рождение ребёнка
23.12.1892 ст.
Отец ребёнка: Беляев Иван Петрович
Рождение ребёнка
06.07.1896 ст.
Дочь: (Беляева) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Беляев Иван Петрович
Смерть
07.11.1946