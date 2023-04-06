Останин Исак Прокопиев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиПосле 1776
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Рождение ребёнка
Около 1762
Мать ребёнка: Останина Марья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1776
Мать ребёнка: Останина Марья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Останина Марья Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1776