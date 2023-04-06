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Останин Исак Прокопиев

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Место рождения

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

После 1776

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Останин Прокопий Андреев

Мать: Останина Агафья Никифорова

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Останин Василий Исаков

Мать ребёнка: Останина Марья Иванова

Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Останин Максим Исаков

Мать ребёнка: Останина Марья Иванова

Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Останина Марья Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1776
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