Воробьёв Викентий Стахиевич (Евстафьевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёв Викентий Стахиевич (Евстафьевич)

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Место рождения

д. Большая Абызовая

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Большая Абызовая
Рождение ребёнка
04.01.1844

Дочь: Рогожникова-Воробьева Августа Викентьевна

Мать ребёнка: Воробьёва Ольга Фёдоровна

с. Большая Абызовая
Смерть
Неизвестно
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