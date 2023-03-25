Воробьёв Викентий Стахиевич (Евстафьевич)
Место рожденияд. Большая Абызовая
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Большая Абызовая
Рождение ребёнка
04.01.1844
Дочь: Рогожникова-Воробьева Августа Викентьевна
Мать ребёнка: Воробьёва Ольга Фёдоровна
с. Большая Абызовая
Смерть
Неизвестно