Свечин Никанор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1772
Дата смерти13.11.1849
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Военный Губернатор
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-лейтенант
Рождение ребёнка
До 1820
Дочь: Оболенская (Свечина) Мария Никаноровна
Мать ребёнка: Свечина (Энгельгардт) Екатерина Васильевна
Смерть
13.11.1849