Свечин Никанор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свечин Никанор Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1772

Дата смерти

13.11.1849

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Военный Губернатор
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-лейтенант
Рождение ребёнка
До 1820

Дочь: Оболенская (Свечина) Мария Никаноровна

Мать ребёнка: Свечина (Энгельгардт) Екатерина Васильевна

Смерть
13.11.1849

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