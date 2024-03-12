Шульгин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1940
Сын: Шульгин Иван Микуль Шульгин (Литературный Псевдоним)
Мать ребёнка: ?
юрты Землянки Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
ЯНАО
Смерть
Неизвестно