Шульгин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульгин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Сын: Шульгин Иван Микуль Шульгин (Литературный Псевдоним)

Мать ребёнка: ?

юрты Землянки Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

ЯНАО
Смерть
Неизвестно
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