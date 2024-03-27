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Фейсханов Фатрахман Фейсханович

Место рождения

с.Уразовка, Уразовской волости, Сергачского уезда, Нижегородской губернии

Дата рождения

1904

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Отец

1840 г.р.

Мать

Жена

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Ахтямов Фейсхан J-M172 Ахтямович

Мать: Фейсханова (Османова) Латифя Третья Жена Фейсхан Кызы Усман

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фейсханова (Сибирякова) Фариха

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фейсханова (Сибирякова) Фариха

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фейсханова (Сибирякова) Фариха

Рождение ребёнка
19.02.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фейсханова (Сибирякова) Фариха

Рождение ребёнка
10.01.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фейсханова (Сибирякова) Фариха

Смерть
1936

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