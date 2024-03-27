Фейсханов Фатрахман Фейсханович
Место рожденияс.Уразовка, Уразовской волости, Сергачского уезда, Нижегородской губернии
Дата рождения1904
Дата смерти1936
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Ахтямов Фейсхан J-M172 Ахтямович
Мать: Фейсханова (Османова) Латифя Третья Жена Фейсхан Кызы Усман
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
19.02.1931
Рождение ребёнка
10.01.1933