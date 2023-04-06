Забелина (Белова) Елизавета Николаева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белов Николай Николаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шмаков Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Шмаков Василий
СССР, Серпуховский район
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шмаков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Забелин Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Забелин Егор
Смерть
Неизвестно