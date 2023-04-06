Забелина (Белова) Елизавета Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забелина (Белова) Елизавета Николаева

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Место рождения

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белов Николай Николаев

Мать: Белова Анастасия Семенова

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмаков Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Шмаков Василий

СССР, Серпуховский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмаков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Забелин Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Забелин Егор

Смерть
Неизвестно
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