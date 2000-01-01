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Латка Оксана Анатольевна
Латка Оксана Анатольевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1969
Пол
Женский
Отец
Латка Анатолий Юрьевич
Мать
Алевтина Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1969
Отец:
Латка Анатолий Юрьевич
Мать:
Алевтина Александровна
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