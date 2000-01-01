Латка Оксана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латка Оксана Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1969

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1969

Отец: Латка Анатолий Юрьевич

Мать: Алевтина Александровна

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