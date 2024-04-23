Фома Степанович
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смерти1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Степан Иванович
Мать: Феврония Антиповна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1775
Жена: Ульяна Никитична
Рождение ребёнка
09.06.1778
Сын: Яков Фомич
Мать ребёнка: Ульяна Никитична
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Ларион Фомич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1782
Дочь: Васса Фоминична
Мать ребёнка: Ульяна Никитична
Рождение ребёнка
29.09.1793
Сын: Иван Фомич
Мать ребёнка: Ульяна Никитична
Рождение ребёнка
31.08.1796
Сын: Евдоким Фомич
Мать ребёнка: Ульяна Никитична
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Мария Фоминична
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1811