Фома Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФома Степанович

Фома Степанович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1754

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Степан Иванович

Мать: Феврония Антиповна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
1775

Жена: Ульяна Никитична

Рождение ребёнка
09.06.1778

Сын: Яков Фомич

Мать ребёнка: Ульяна Никитична

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Ларион Фомич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1782

Дочь: Васса Фоминична

Мать ребёнка: Ульяна Никитична

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
29.09.1793

Сын: Иван Фомич

Мать ребёнка: Ульяна Никитична

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
31.08.1796

Сын: Евдоким Фомич

Мать ребёнка: Ульяна Никитична

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Мария Фоминична

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1811

Мы используем куки для улучшения работы сайта.