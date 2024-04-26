Коваленко (Анжова) Марийка Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Коваленко (Анжова) Марийка

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваленко Евдохья

Отец ребёнка: Коваленко Михаил

Рождение ребёнка
18.03.1918

Дочь: Колодина (Коваленко) Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Коваленко Михаил

с.Полковнича Уманский район Киевская область (Киевской губернии)
Бывш. Уманский уезд Киевской губернии
Смерть
Неизвестно

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