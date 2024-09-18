Агафья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
1802
Сын: Федот Иванов
Отец ребёнка: Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
?.07.1804
Сын: Козьма Иванов
Отец ребёнка: Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
?.11.1811
Дочь: Степанида Иванова
Отец ребёнка: Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
?.09.1815
Сын: Афанасий Иванов
Отец ребёнка: Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
1819
Сын: Степан Иванов
Отец ребёнка: Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
1822
Сын: Семен Иванов
Отец ребёнка: Иван Дмитриев
Смерть
Неизвестно