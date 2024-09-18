Агафья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Дмитриев

Рождение ребёнка
1802

Сын: Федот Иванов

Отец ребёнка: Иван Дмитриев

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
?.07.1804

Сын: Козьма Иванов

Отец ребёнка: Иван Дмитриев

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
?.11.1811

Дочь: Степанида Иванова

Отец ребёнка: Иван Дмитриев

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
?.09.1815

Сын: Афанасий Иванов

Отец ребёнка: Иван Дмитриев

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1819

Сын: Степан Иванов

Отец ребёнка: Иван Дмитриев

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1822

Сын: Семен Иванов

Отец ребёнка: Иван Дмитриев

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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