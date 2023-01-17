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Богданов Александр Ксенофонтович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1887

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Богданов Ксенофонт Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910 ст.

Дочь: Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Богданова Ольга Семёновна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1912 ст.

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Богданова Ольга Семёновна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Богданова Ольга Семёновна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1919

Сын: Богданов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Богданова Ольга Семёновна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1924
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Ольга Семёновна

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