Богданов Александр Ксенофонтович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1887
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: Богданов Ксенофонт Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910 ст.
Дочь: Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Богданова Ольга Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1912 ст.
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Богданова Ольга Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Богданова Ольга Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1919
Сын: Богданов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Богданова Ольга Семёновна
Место жительства
1924
Бракосочетание
Неизвестно