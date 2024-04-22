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Собин Егор Алексеевич
Собин Егор Алексеевич
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Древо
Место рождения
Рубцовск
, город Рубцовск, Алтайский край
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Собина (Осадчая) Василина Сергеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Собина Василина Сергеевна
Рубцовск
, город Рубцовск, Алтайский край
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