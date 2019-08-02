Монастырева (Романова) Маргарита Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1986
Рождение ребёнка
24.06.2009
Сын: Монастырев Айаал Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.08.2014
Дочь: Монастырева Айаана Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.11.2023
Сын: Монастырев Айаан Николаевич
Отец ребёнка: не указан