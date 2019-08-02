Монастырева (Романова) Маргарита Алексеевна 02.08.1986 — найти родственников по фамилии на Familio
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Монастырева (Романова) Маргарита Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1986

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1986

Отец: Романов Алексей Петрович

Мать: Романова Евдокия Алампатьевна

Рождение ребёнка
24.06.2009

Сын: Монастырев Айаал Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.08.2014

Дочь: Монастырева Айаана Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.11.2023

Сын: Монастырев Айаан Николаевич

Отец ребёнка: не указан

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