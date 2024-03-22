Скворцова (Полякова) Галина Федоровна
Место рождения
Дата рождения14.02.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1955
Отец: Поляков Федор Федорович
Мать: Полякова Раиса Сергеевна
Рождение ребёнка
08.08.1981
Дочь: Нестерова Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Скворцов Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
31.01.1986
Дочь: Смирнова Анна Владимировна
Отец ребёнка: Скворцов Владимир Владимирович
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно