Скворцова (Полякова) Галина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцова (Полякова) Галина Федоровна

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Место рождения

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания

Дата рождения

14.02.1955

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1955

Отец: Поляков Федор Федорович

Мать: Полякова Раиса Сергеевна

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
08.08.1981

Дочь: Нестерова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Скворцов Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
31.01.1986

Дочь: Смирнова Анна Владимировна

Отец ребёнка: Скворцов Владимир Владимирович

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скворцов Владимир Владимирович

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