(Чекан) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чекан Павел
Мать: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лунгу) Мария
Отец ребёнка: Лунгу Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лунгу Игорь
Отец ребёнка: Лунгу Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зикунова (Лунгу) Светлана
Отец ребёнка: Лунгу Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лунгу Вячеслав
Отец ребёнка: Лунгу Георгий
Рождение ребёнка
08.04.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лунгу Георгий