(Чекан) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чекан) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чекан Павел

Мать: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лунгу) Мария

Отец ребёнка: Лунгу Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лунгу Игорь

Отец ребёнка: Лунгу Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зикунова (Лунгу) Светлана

Отец ребёнка: Лунгу Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лунгу Вячеслав

Отец ребёнка: Лунгу Георгий

Рождение ребёнка
08.04.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лунгу Георгий

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