Zhovinsky Ишия Ishiya — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Zhovinsky Ишия Ishiya

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Жовинский Гецель (Григорий)

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соня Sonya

Мать ребёнка: Zhovinsky ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жовинский Zhovinskiy Яков Yakov

Мать ребёнка: Zhovinsky ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Zhovinsky ?

Первая жена Ишии
Смерть
Неизвестно
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