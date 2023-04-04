Zhovinsky Ишия Ishiya
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Жовинский Гецель (Григорий)
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соня Sonya
Мать ребёнка: Zhovinsky ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жовинский Zhovinskiy Яков Yakov
Мать ребёнка: Zhovinsky ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Zhovinsky ?
Первая жена Ишии
Смерть
Неизвестно