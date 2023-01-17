Шарова Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарова Светлана Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2009 г.р.

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаров Андрей Леонидович

Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
31.05.2009

Сын: Шаров Константин Андреевич

Отец ребёнка: Шаров Андрей Леонидович

Могилев, Могилёвская область
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