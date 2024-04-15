(Филатова) Параскева Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.09.1900 ст.
Сын: Филатов Или Бабиченко Доримедонт Александрович Или Ефимович
Украина, Харьков, Сумская область, Деконорский хутор
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L981-C?i=369&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Украина, Харьков, Сумская область, Деконорский хутор
Смерть
Неизвестно