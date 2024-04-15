(Филатова) Параскева Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Филатова) Параскева Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1900 ст.

Сын: Филатов Или Бабиченко Доримедонт Александрович Или Ефимович

Отец ребёнка: не указан

Украина, Харьков, Сумская область, Деконорский хутор
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L981-C?i=369&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Украина, Харьков, Сумская область, Деконорский хутор
Смерть
Неизвестно
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