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Шамарина (Самусевич) Ирина Анатольевна
Шамарина (Самусевич) Ирина Анатольевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.07.1968
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Самусевич Евдокия Михайловна
1936 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1968
Отец: не указан
Мать:
Самусевич Евдокия Михайловна
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