Шамарина (Самусевич) Ирина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамарина (Самусевич) Ирина Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1936 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1968

Отец: не указан

Мать: Самусевич Евдокия Михайловна

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