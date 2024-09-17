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(Веричева) Ульяна Николаевна

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

08.01.1893

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1864 г.р.

Мать

Вычислено 1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1893

Отец: Веричев Николай Васильевич

Мать: Веричева Евдокия Дмитриевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 18 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1892 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
08.01.1893
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1892 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Стр.111 | 53
Смерть
После 1915

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