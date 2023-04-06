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Елисей Архипов

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Место рождения

Козлово, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Архип Прохоров

Мать: Татьяна Егорова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Татьяна Елисеева

Мать ребёнка: Степанида Сидорова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Андрей Елисеев

Мать ребёнка: Степанида Сидорова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Степан Елисеев

Мать ребёнка: Степанида Сидорова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Афимья Елисеева

Мать ребёнка: Степанида Сидорова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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