Елисей Архипов
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Архип Прохоров
Мать: Татьяна Егорова
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Татьяна Елисеева
Мать ребёнка: Степанида Сидорова
Рождение ребёнка
1825
Сын: Андрей Елисеев
Мать ребёнка: Степанида Сидорова
Рождение ребёнка
1832
Сын: Степан Елисеев
Мать ребёнка: Степанида Сидорова
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Афимья Елисеева
Мать ребёнка: Степанида Сидорова
Смерть
Неизвестно