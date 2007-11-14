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Попов Вадим Александрович
Попов Вадим Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.11.2007
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Попова Александра Михайловна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.2007
Отец: не указан
Мать:
Попова Александра Михайловна
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