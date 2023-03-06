Albatova (???) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Albatova (???) Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Албатов Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Албатов Иван Савельевич

Рождение ребёнка
10.04.1932

Сын: Албатов Василий Иванович

Отец ребёнка: Албатов Иван Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Olga Ivanovna

Отец ребёнка: Албатов Иван Савельевич

Смерть
Неизвестно
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