Наумова (Власова) Ирина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1987
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
25.01.2013
Муж: не указан
Рождение ребёнка
10.05.2013
Дочь: Наумова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.08.2018
Дочь: Наумова Анна Александровна
Отец ребёнка: Наумов Александр николаевич