Наумова (Власова) Ирина Викторовна 25.10.1987 — найти родственников по фамилии на Familio
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Наумова (Власова) Ирина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1987

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1987

Отец: Власов Виктор Яковлевич

Мать: Власова (Яркова) Ольга Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Александр николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
25.01.2013

Муж: не указан

Рождение ребёнка
10.05.2013

Дочь: Наумова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.08.2018

Дочь: Наумова Анна Александровна

Отец ребёнка: Наумов Александр николаевич

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