Сварцевич Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1980
Мать ребёнка: Сваревич Лилия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Иосифовна
Мать ребёнка: Сваревич Лилия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сварцевич Анатолий Иосифович
Мать ребёнка: Сваревич Лилия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сваревич Лилия Ивановна