Сварцевич Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сварцевич Иосиф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1980

Сын: Сварцевич Иван Иосифович

Мать ребёнка: Сваревич Лилия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Иосифовна

Мать ребёнка: Сваревич Лилия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сварцевич Анатолий Иосифович

Мать ребёнка: Сваревич Лилия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сваревич Лилия Ивановна

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