Мелников Исак Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелников Исак Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1757 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1782

Жена: Мелникова (Черемных) Оксинья Софроновна

Чалбышево, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Ф.909 Оп.1 Д.7 1-344 Изображение №: 215 https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=3463162&attributeId=2097&serial=5&group=1243&ext=.pdf
Смерть
Неизвестно

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