Елисеев Михаил Семенович
Место рождения
Дата рожденияС 1681 по 1696
Дата смерти1737
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
С 1681 по 1696
Отец: Елисеев Семен Томилович
Мать: не указана
1 дата из Книга окладная города Кунгура 1722-3 года Книга окладная города Кунгура купечества имянная переписи мужеска полу полковника князя Сонцева-Засекина 2-я - из Кунгур - Переписная книга выбывши... Показать все
Рождение ребёнка
1715
Сын: Елисеев Андрей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1717
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1721
Сын: Елисеев Ярасим Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1723
Сын: Елисеев Герасим Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1727
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1737
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1737