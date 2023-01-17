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Елисеев Михаил Семенович

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Место рождения

Кунгур, город Кунгур, Пермский край

Дата рождения

С 1681 по 1696

Дата смерти

1737

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1681 по 1696

Отец: Елисеев Семен Томилович

Мать: не указана

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
1 дата из Книга окладная города Кунгура 1722-3 года Книга окладная города Кунгура купечества имянная переписи мужеска полу полковника князя Сонцева-Засекина 2-я - из Кунгур - Переписная книга выбывши... Показать все
Рождение ребёнка
1715

Сын: Елисеев Андрей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
1717

Сын: Елисеев Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
1721

Сын: Елисеев Ярасим Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
1723

Сын: Елисеев Герасим Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
1727

Сын: Елисеев Федор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
1737

Сын: Елисеев Семен Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Смерть
1737
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