Юшкова (Черевашенко) Людмила Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юшкова (Черевашенко) Людмила Гавриловна

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Место рождения

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан

Дата рождения

07.02.1937

Дата смерти

24.03.2006

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1937

Отец: Черевашенко Гавриил Федорович

Мать: Кокус Анна Григорьевна

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Бракосочетание
21.02.1960

Муж: Юшков Владимир Иванович

Шамхал, город Махачкала, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
03.03.1960

Дочь: Цегалко Елена Владимировна

Отец ребёнка: Юшков Владимир Иванович

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
13.05.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юшков Владимир Иванович

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Смерть
24.03.2006
Москва, город федерального значения Москва
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