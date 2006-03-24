Юшкова (Черевашенко) Людмила Гавриловна
Место рождения
Дата рождения07.02.1937
Дата смерти24.03.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1937
Бракосочетание
21.02.1960
Шамхал, город Махачкала, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
03.03.1960
Дочь: Цегалко Елена Владимировна
Отец ребёнка: Юшков Владимир Иванович
Рождение ребёнка
13.05.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юшков Владимир Иванович
Смерть
24.03.2006
Москва, город федерального значения Москва