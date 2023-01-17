Давлетшина Галима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давлетшина Галима

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1932

Сын: Шайхутдинов Хазетдин

Отец ребёнка: Давлетшин Шайхетдин

Абалачи, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Никах
Неизвестно

Муж: Давлетшин Шайхетдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давлетшин Шайхетдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давлетшин Шайхетдин

Смерть
Неизвестно
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