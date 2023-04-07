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Максим Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Тихон Григорьевич

Мать: Матрона Ивановна

Бракосочетание
?.05.1804

Жена: Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Алексей Максимович

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Дарья Максимовна

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Калинино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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