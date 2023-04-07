Максим Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Тихон Григорьевич
Мать: Матрона Ивановна
Бракосочетание
?.05.1804
Жена: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Алексей Максимович
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Дарья Максимовна
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Калинино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно