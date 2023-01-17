Протопопова Серафима Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протопопова Серафима Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1895 ст.

Сын: Кринов Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Кринов Павел Александрович

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.02.1896 ст.

Сын: Кринов Александр Павлович

Отец ребёнка: Кринов Павел Александрович

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кринов Павел Александрович

Смерть
Неизвестно
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