Протопопова Серафима Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1895 ст.
Отец ребёнка: Кринов Павел Александрович
Рождение ребёнка
23.02.1896 ст.
Сын: Кринов Александр Павлович
Отец ребёнка: Кринов Павел Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно