Иванова (Дубровская) Ольга Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1904
Дата смерти21.02.1969
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1904
Отец: Дубровский Лука
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Иванов Захарий Авксентьевич
Рождение ребёнка
25.05.1931
Сын: Иванов Александр Захарович
Отец ребёнка: Иванов Захарий Авксентьевич
Иловка, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
13.08.1934
Отец ребёнка: Иванов Захарий Авксентьевич
Рождение ребёнка
14.09.1937
Сын: Иванов Виктор
Отец ребёнка: Иванов Захарий Авксентьевич
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1940
Томская область, Зырянский район, дер. Симоновка
Рождение ребёнка
1944
Рождение ребёнка
1947
Отец ребёнка: Иванов Захарий Авксентьевич
Рождение ребёнка
1949
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.02.1969