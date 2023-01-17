Иванова (Дубровская) Ольга Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Дубровская) Ольга Лукьяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1904

Дата смерти

21.02.1969

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

1926 г.р.
1931 г.р.
1934 г.р.
1937 г.р.
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Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1904

Отец: Дубровский Лука

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Иванов Иван Захарович

Отец ребёнка: Иванов Захарий Авксентьевич

Рождение ребёнка
25.05.1931

Сын: Иванов Александр Захарович

Отец ребёнка: Иванов Захарий Авксентьевич

Иловка, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
13.08.1934

Сын: Иванов Николай Захарович

Отец ребёнка: Иванов Захарий Авксентьевич

Рождение ребёнка
14.09.1937

Сын: Иванов Виктор

Отец ребёнка: Иванов Захарий Авксентьевич

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Захарий Авксентьевич

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Захарий Авксентьевич

Томская область, Зырянский район, дер. Симоновка
Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Захарий Авксентьевич

Рождение ребёнка
1947

Сын: Иванов Георгий Захарович

Отец ребёнка: Иванов Захарий Авксентьевич

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Захарий Авксентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Захарий Авксентьевич

Смерть
21.02.1969
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