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Ирина Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Германов Кондрат Иванов

Рождение ребёнка
1818

Сын: Яков Кондратьев

Отец ребёнка: Германов Кондрат Иванов

Рождение ребёнка
1822

Сын: Кондратьев Андрей

Отец ребёнка: Германов Кондрат Иванов

Рождение ребёнка
1831

Сын: Кондратьев Петр

Отец ребёнка: Германов Кондрат Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Германов Кондрат Иванов

Смерть
Неизвестно
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