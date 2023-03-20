Ирина Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Германов Кондрат Иванов
Рождение ребёнка
1818
Сын: Яков Кондратьев
Отец ребёнка: Германов Кондрат Иванов
Рождение ребёнка
1822
Сын: Кондратьев Андрей
Отец ребёнка: Германов Кондрат Иванов
Рождение ребёнка
1831
Сын: Кондратьев Петр
Отец ребёнка: Германов Кондрат Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно