Тюрина Устинья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тюрин Гаврила
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Тюрина) Аксинья
Отец ребёнка: Тюрин Гаврила
Рождение ребёнка
1822
Сын: Тюрин Захар
Отец ребёнка: Тюрин Гаврила
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Тюрина) Дарья
Отец ребёнка: Тюрин Гаврила
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Тюрина) Агафья
Отец ребёнка: Тюрин Гаврила
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Тюрина) Анна
Отец ребёнка: Тюрин Гаврила
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Тюрина) Василиса
Отец ребёнка: Тюрин Гаврила
Смерть
Неизвестно