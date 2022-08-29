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Тюрина Устинья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюрин Гаврила

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Тюрина) Аксинья

Отец ребёнка: Тюрин Гаврила

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1822

Сын: Тюрин Захар

Отец ребёнка: Тюрин Гаврила

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Тюрина) Дарья

Отец ребёнка: Тюрин Гаврила

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Тюрина) Агафья

Отец ребёнка: Тюрин Гаврила

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Тюрина) Анна

Отец ребёнка: Тюрин Гаврила

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Тюрина) Василиса

Отец ребёнка: Тюрин Гаврила

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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