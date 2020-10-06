Сухушин Виктор Андронидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухушин Виктор Андронидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1952

Дата смерти

06.10.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1975

Сын: Сухушин Сергей Викторович

Мать ребёнка: Сухушина Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ссууххушин Олег Виктторович

Мать ребёнка: Сухушина Татьяна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухушина Татьяна Дмитриевна

Смерть
06.10.2020
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