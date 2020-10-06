Сухушин Виктор Андронидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1952
Дата смерти06.10.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1975
Сын: Сухушин Сергей Викторович
Мать ребёнка: Сухушина Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ссууххушин Олег Виктторович
Мать ребёнка: Сухушина Татьяна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.10.2020