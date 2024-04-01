Пуртова (Тиунова) Агрипина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пуртова (Тиунова) Агрипина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1919

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1919

Отец: Тиунов Иван Алексеевич

Мать: Тиунова Марина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пуртов Владимир Федорович

Отец ребёнка: Пуртов Федор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пуртов Федор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пуртов Матвей Федорович

Рождение ребёнка
10.?.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пуртов Матвей Федорович

Смерть
1983

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