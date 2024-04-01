Пуртова (Тиунова) Агрипина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1919
Дата смерти1983
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1919
Отец: Тиунов Иван Алексеевич
Мать: Тиунова Марина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пуртов Владимир Федорович
Отец ребёнка: Пуртов Федор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.?.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пуртов Матвей Федорович
Смерть
1983