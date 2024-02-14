Арибжанов Искандяр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрибжанов Искандяр

Арибжанов Искандяр

Место рождения

д.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Арибжан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Арибжанова) Халида

Мать ребёнка: Арибжанова (Ганиева) Хайри Бянят

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арибжанов Равиль

Мать ребёнка: Арибжанова (Ганиева) Хайри Бянят

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арибжанов Рафаэль

Мать ребёнка: Арибжанова (Ганиева) Хайри Бянят

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арибжанова (Ганиева) Хайри Бянят

Военная награда
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.1939

Дочь: (Арибжанова) Кадрия

Мать ребёнка: Арибжанова (Ганиева) Хайри Бянят

Рождение ребёнка
1949

Дочь: (Арибжанова) Дания

Мать ребёнка: Арибжанова (Ганиева) Хайри Бянят

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.