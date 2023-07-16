Гусев Павел Васильевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1811
Сын: Гусев Федор Павлович
Мать ребёнка: Гусева (Ермолаева) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
14.03.1908
Дочь: (Гусева) Клавдия
Мать ребёнка: Гусева (Ермолаева) Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно