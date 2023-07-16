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Гусев Павел Васильевич

Место рождения

Воря-Богородское, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

До 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1892 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Воря-Богородское, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева (Ермолаева) Пелагея Ивановна

Воря-Богородское, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
28.01.1811

Сын: Гусев Федор Павлович

Мать ребёнка: Гусева (Ермолаева) Пелагея Ивановна

Воря-Богородское, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
14.03.1908

Дочь: (Гусева) Клавдия

Мать ребёнка: Гусева (Ермолаева) Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно

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