Еськов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еськов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1827

Сын: Еськов Игнатий Иванович

Мать ребёнка: Еськов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еськов Авросий Иванович

Мать ребёнка: Еськов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еськов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Еськов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еськов ?

Смерть
Неизвестно
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