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Бобков Петр Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1914

Дата смерти

28.10.1973

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1914

Отец: Бобков Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1938

Сын: Бобков Александр Петрович

Мать ребёнка: Бобкова Анна Андеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобкова Анна Андеевна

Смерть
28.10.1973
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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