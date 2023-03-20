Бобков Петр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1914
Дата смерти28.10.1973
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1914
Отец: Бобков Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1938
Сын: Бобков Александр Петрович
Мать ребёнка: Бобкова Анна Андеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бобкова Анна Андеевна
Смерть
28.10.1973
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область