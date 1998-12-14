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Ежов Яков Ефимович

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Место рождения

Новокраюшкино, Первомайский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

01.10.1908

Дата смерти

14.12.1998

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1908

Отец: Ежов Ефим Димитриевич

Мать: Ежова Марфа Филлиповна

Новокраюшкино, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.01.1931

Дочь: Филинова Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Ежова Марина Петровна

Новокраюшкино, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1941

Сын: Ежов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Ежова Марина Петровна

Новокраюшкино, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
09.03.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ежова Марина Петровна

Новокраюшкино, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ежова Марина Петровна

Новокраюшкино, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веселкова Лидия Яковлевна

Мать ребёнка: Ежова Марина Петровна

Новокраюшкино, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ежов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Ежова Марина Петровна

Новокраюшкино, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ежова Марина Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
работник колхоза
Место жительства
Неизвестно
Новокраюшкино, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
14.12.1998
Новомихайловка, город Барнаул, Алтайский край
Кладбище Барнаульское
Похороны
14.12.1998
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