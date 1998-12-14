Ежов Яков Ефимович
Место рождения
Дата рождения01.10.1908
Дата смерти14.12.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1908
Отец: Ежов Ефим Димитриевич
Мать: Ежова Марфа Филлиповна
Рождение ребёнка
04.01.1931
Дочь: Филинова Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Ежова Марина Петровна
Рождение ребёнка
1941
Мать ребёнка: Ежова Марина Петровна
Рождение ребёнка
09.03.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ежова Марина Петровна
Рождение ребёнка
04.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ежова Марина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веселкова Лидия Яковлевна
Мать ребёнка: Ежова Марина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ежова Марина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ежова Марина Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
работник колхоза
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.12.1998
Новомихайловка, город Барнаул, Алтайский край
Кладбище Барнаульское
Похороны
14.12.1998