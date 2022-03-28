Тюпина (Ермак) Людмила Семеновна
Место рождения
Дата рождения30.08.1941
Дата смерти28.03.2022
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1941
Рождение ребёнка
18.12.1964
Дочь: Тюпина Марина Александровна
Отец ребёнка: Тюпин Александр Егорович
Рождение ребёнка
06.02.1966
Сын: Тюпин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Тюпин Александр Егорович
Рождение ребёнка
28.05.1968
Дочь: Лукьянова Галина Александровна
Отец ребёнка: Тюпин Александр Егорович
Рождение ребёнка
14.07.1973
Дочь: Демина Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Тюпин Александр Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.03.2022
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Двухсторонняя пневмония Похоронена п.Кулой