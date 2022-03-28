Тюпина (Ермак) Людмила Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюпина (Ермак) Людмила Семеновна

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Место рождения

Вершинова Муравейка, Чернігівська область

Дата рождения

30.08.1941

Дата смерти

28.03.2022

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1941

Отец: Ермак Семен Данилович

Мать: Захарова Александра Евграфьевна

Вершинова Муравейка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.12.1964

Дочь: Тюпина Марина Александровна

Отец ребёнка: Тюпин Александр Егорович

Кулой, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.02.1966

Сын: Тюпин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Тюпин Александр Егорович

Рождение ребёнка
28.05.1968

Дочь: Лукьянова Галина Александровна

Отец ребёнка: Тюпин Александр Егорович

Кулой, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.07.1973

Дочь: Демина Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Тюпин Александр Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюпин Александр Егорович

Смерть
28.03.2022
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Двухсторонняя пневмония Похоронена п.Кулой
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